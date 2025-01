MARÌ, Cresce l'ottimismo. Al Monza un conguaglio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Cresce l'ottimismo in casa Fiorentina per il possibile acquisto dal Monza di Pablo Marì. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com i viola e il Monza nelle ultime ore hanno accelerato i contatti per il trasferimento dell'ex Arsenal sulle rive dell'Arno. Considerando le difficoltà nel trovare una contropartita tecnica, possibile che la società toscana versi un conguaglio economico al Monza per liberare il difensore. Il centrale spagnolo è esplicita richiesta di Raffaele Palladino ai suoi dirigenti visto che lo conosce bene avendolo allenato proprio a Monza nelle ultime due stagioni.