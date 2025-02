Manna (ds Napoli) ammette di volere Comuzzo: "Ma non vogliamo andare oltre i parametri"

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida tra la Roma e gli azzurri, rispondendo anche a una domanda legata all'interesse del club campano per Pietro Comuzzo: "Sicuramente questa è stata una sessione di mercato complicata per noi perché abbiamo dovuto cedere uno dei nostri migliori giocatori. Stiamo lavorando. Comuzzo è un ragazzo di grande prospettiva a cui siamo interessati ma non vogliano andare oltre i nostri parametri. Sappiamo che è complicato ma cercheremo di fare del nostro meglio".