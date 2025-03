Mandragora, momento d'oro. L'agente: "Gol Juve, che emozione. L'azzurro gli manca"

Rolando Mandragora è chiaramente l'uomo in più di questa Fiorentina. Dopo le recenti reti decisive contro Panathinaikos e Juventus, alle colonne de La Nazione ha preso la parola il suo agente Luca De Simone: "La rete con la Juve è stata un'emozione unica. Rolando lavora duramente per raggiungere questi livelli e questi traguardi li merita tutti. I gol sono sempre una ciliegina, specialmente se belli e importanti come gli ultimi due, ma direi che anche le prestazioni sono state di spessore. Devo dire che la sua emozione nel parlare del direttore Barone ha toccato anche noi.

Rolando ha un cuore grande. Basti pensare che nella partita di coppa dopo il gol è andato ad abbracciare un compagno che non era stato scelto per giocare (Terracciano, ndr). Rolando è molto legato al club e alla città ma anche il rapporto con il mister è sempre stato buono. La Nazionale? Rolando ha da sempre un rapporto speciale con la maglia azzurra ). Sicuramente un po' la convocazione gli manca, ma questo gli serve da stimolo per continuare la crescita".