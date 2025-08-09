La Premier su Comuzzo. Osservatori dello United anche a Nottingham
Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla di Pietro Comuzzo e della situazione del difensore classe 2005 di casa Fiorentina. Un anno fa aveva nel curriculum solo una manciata di minuti nei professionisti, adesso i riflettori del mercato sono accesi su di lui. Già contro il Nottingham Forest sugli spalti c'erano osservatori di club di Premier per vederlo da vicino, tra questi anche quelli del Manchester United che oggi sfiderà la Fiorentina, rimasti impressionati dalla rocciosa prestazione del difensore gigliato.
C'è da giurare che anche oggi lo seguiranno con attenzione a Old Trafford, aggiunge il quotidiano che spiega come Comuzzo piaccia a tanti club in Inghilterra, dal Bournemouth al Brighton passando per il Sunderland. La Fiorentina lo considera molto vicino all'incedibile: ascolterà offerte solo dai 35 milioni di euro in su.
