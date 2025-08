Giulini e la gestione dei club: "Fiorentina un esempio raro. Bravi Della Valle e Commisso"

Tommaso Giulini loda la Fiorentina e la gestione di Rocco Commisso. Il presidente del Cagliari ha parlato questo pomeriggio in occasione del talk istituzionale dal titolo “Sport, Crescita e Sviluppo”, organizzato al Rettorato dell’Università degli Studi di Cagliari, facendo anche il punto della situazione su come vengono gestiti i club di calcio italiani: "Si sente parlare spesso dei fondi americani, che arrivano però a rilevare società decotte da rimettere in sesto. La Fiorentina è un esempio raro, tenuta sana dai Della Valle e poi da Commisso. Tutti i casi in cui sono intervenuti i fondi erano società sull’orlo del precipizio. Penso che per città come Cagliari, Lecce, Empoli siamo rimasti in pochi highlander italiani.

E questo non significa ammazzare i sogni dei tifosi, ma fargli capire che la sostenibilità è la via per mantenere la solidità all’interno dell’azienda. Vasquez Montalban definì il Barcellona come ‘l’esercito non armato della Catalogna’. Ecco, a noi piace sentirci l’esercito pacifico della Sardegna: in questi tempi di guerra ci piace pensare di trasmettere quel senso d’appartenenza, quei valori e quell’identità che tutti i sardi, con grande sacrificio, portano avanti ogni giorno", le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.