Gosens: "I tifosi ci fanno capire quanto tengono a noi, sono uno stimolo in più"

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L'esterno della Fiorentina Robin Gosens, a fine allenamento, ha parlato ai media ufficiali viola. Ecco le sue parole: “L'allenamento di oggi è stata cosa importante che serviva in questo momento per il rush finale. Così tanta gente presente fa capire quanto i tifosi tengano a noi. Dobbiamo stare tutti uniti adesso, quello di oggi è un segnale forte. E’ uno stimolo in più per noi per far bene in campionato e andare avanti in Conference.

A Verona sarà una partita fondamentale contro una concorrente diretta: vincere lì vorrebbe dire fare un passo in avanti verso la salvezza. Sono certo che arriveremo prontissimi alla partita, abbiamo lavorato bene in settimana: le ultime gare ci sono servite molto a livello di fiducia. La testa è importante e ottenere risultati positivi ci dà forza in campo. Abbiamo ritrovato leggerezza però occhio: non siamo ancora fuori dalla zona pericoloa. C'è da lottare fino alla fine”.