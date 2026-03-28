Dagli inviati Al Viola Park c'è la scuola calcio calabrese Bulldog Vibo: le foto

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Un giornata da ricordare per i bambini della Bulldog Vibo, scuola calcio proveniente da Vibo Valentia e affiliata alla Fiorentina. La squadra calabrese, composta da pulcini ed esordienti, ha potuto visitare il centro sportivo Viola Park nelle ore precedenti la seduta a porte aperte assistendo poi all’allenamento, organizzato dal club gigliato per alimentare un clima di coesione e serenità in un momento ancora delicato.

Classe 2013, 2014 e 2015, i ragazzi sono arrivati a Firenze per partecipare al quadrangolare con altre delle altre società affiliate alla Fiorentina: Porta Romana, Gavinana e Gragnano (club campano). Queste le foto realizzate da FirenzeViola.it al Viola Park coi giovani talenti della Bulldog Vibo sorridenti ed emozionati per un pomeriggio che non dimenticheranno: