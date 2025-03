Maltempo, Fiorentina-Juventus non è a rischio: al Franchi tutto ok. Il punto verso la gara

La disputa di Fiorentina-Juventus, in programma al Franchi domani alle 18, al momento non è a rischio. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, in cui si fa il punto della situazione verso il fischio d'inizio della gara più attesa nonostante le ingenti piogge che da giovedì sera hanno devastato Firenze. Molte zone della città sono state sommerse d'acqua e l'allerta rossa è in vigore anche per tutto oggi, ma da questo pomeriggio i fenomeni dovrebbero attenuarsi e anche per questo non appare a rischio il regolare svolgimento della gara tra viola e bianconeri - si legge sul quotidiano -.

L'ipotesi di un rinvio era stata paventata ieri quando il vice presidente del Consiglio Comunale, Alessandro Draghi, con un comunicato aveva invitato la sindaca Funaro a riflettere sullo svolgimento della partita, ma dal club viola come dalle istituzioni cittadine tale eventualità è stata scongiurata e non solo perché le strutture dello stadio Franchi non hanno subito danni. Invece al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, si sono allagati alcuni campi e dal soffitto del bar è passata la pioggia bagnando alcune sale. Palladino e i giocatori si sono ritrovati nel pomeriggio di ieri per una sessione di lavoro in palestra come da programma visto che la sera prima hanno disputato la gara di Conference League contro il Panathinaikos. Resta da vedere se oggi i viola potranno allenarsi in campo per preparare la gara con la Juve, ma la regolare disputa del match, al momento, non pare in pericolo.