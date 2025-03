FirenzeViola Campi allagati al Viola Park, tutto ok al Franchi. Ma Firenze vive un'altra volta con l'acqua alla gola

Firenze è nel bel mezzo di un nubifragio. La città ha iniziato ad assorbire ingenti quantità d'acqua già ieri sera, prima di Fiorentina-Panathinaikos, e dal fischio finale non è cambiato l'andamento delle piogge. La nottata ha portato ai cittadini di diverse zone un risveglio traumatico, con parecchi Comuni del capoluogo toscano che hanno rivissuto la drammatica situazione di un anno e mezzo fa, quando Campi Bisenzio in primis ed altre zone del fiorentino furono completamente sommerse da acqua e fango. Oggi le circostanze assomigliano molto a quelle del novembre 2023, curiosamente un'altra volta quando siamo alle porte di Fiorentina-Juventus, che in questo momento però non può essere la priorità della giornata.

La città di Firenze sta passando ore e minuti di tensione, molte parti della città sono già in situazione d'emergenza e la stessa sindaca Funaro ha riferito che la portata dell'Arno dovrebbe superare i 4 metri entro il pomeriggio, pur venendo monitorato attentamente dalle autorità competenti. Per quanto riguarda invece le strutture del mondo Fiorentina, attualmente anche al Viola Park si registrano problematiche inevitabili portate dal maltempo, con la pioggia che ha completamente sommerso d'acqua e reso inagibili diversi campi da gioco del centro sportivo di Bagno a Ripoli (in calce all'articolo una foto). Fortunatamente però, quelle dei terreni di gioco risultano al momento le uniche criticità che sta affrontando la società viola: padiglioni, spogliatoi e tutte le strutture vere e proprie sono infatti, ora come ora, senza danni o allagamenti interni, con le attività che per il momento non sono sospese. La squadra di Palladino tornerà infatti ad allenarsi per le ore 15, con il consueto allenamento di scarico post partita che è in programma regolarmente.

Situazione simile anche al Franchi e nella zona di Campo di Marte: ci sono stati allagamenti in Viale Righi e in Via delle Cento Stelle, mentre risulta più tranquilla la situazione di Viale Fanti, l'area attorno allo stadio. L'impianto di gioco della Fiorentina ora come ora non ha subito danneggiamenti e la stessa cosa si può fortunatamente dire per le vie adiacenti, che per il momento risultano essere "solo" un po' più allagate del dovuto ma senza particolari danni. Resta però, indubbiamente, una situazione da tenere sott'occhio da qui alle prossime ore.