MALEH, Assist capolavoro nell'1-0 al Lecce

Importantissimo successo per 1-0 del Venezia nella semifinale di andata dei playoff per la Serie A contro il Lecce. A decidere l’incontro è un gol da parte di Forte al 47’, ma la meraviglia è di Youssef Maleh. Il calciatore in prestito dalla Fiorentina dopo aver ricevuto un pallone a mezza altezza in area di rigore sul settore di destro la gira al volo di tacco di sinistro per il compagno che con il mancino non sbaglia da posizione favorevole.