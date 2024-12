MALAGÒ, Ho sentito Bove: è sereno e conscio della realtà

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Presente ieri a Roma per il Premio Andrea Fortunato - Lo Sport è Vita, il presidente del CONI Giovanni Malagò si è soffermato a parlare anche di Edoardo Bove della Fiorentina, oggi sottoposto all'intervento di installazione del defibrillatore sottocutaneo: "Conosco bene Edoardo, la sua famiglia, il suo agente. L’ho sentito - le parole riportate oggi da La Gazzetta dello Sport - e l’ho trovato sereno, maturo e intelligente, è conscio della realtà.

Ora la salute viene prima di tutto. Poi con calma ci saranno anche i presupposti per continuare una carriera a prescindere da quelli che sono gli aspetti italiani della questione, ma questo non sta a me dirlo".