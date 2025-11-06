Galloppa: "Non abbiamo percezione del pericolo. 3-5-2? Difficile cambiare"

vedi letture

Daniele Galloppa, tecnico ad interim della Fiorentina, analizza così a SkySport il Ko dei viola contro il Mainz: "Purtroppo questo risultato e come è arrivato pesa. Dispiace perché prendere gol all'ultimo minuto fa male, in questo momento ancora di più. I ragazzi devono essere più maturi in quel momento della partita, poi le occasioni le abbiamo avute e potevamo stare 2-0 nel finale. La squadra ha voglia di reagire, sono come devono essere adesso, delusi e tristi. Chiedere tanto di più a questi ragazzi dopo due giorni che siamo insieme era difficile, avrei voluto più gestione del pallone ma è andata così. Il primo tempo abbiamo fatto bene anche scivolando a quattro dietro. Poi siamo calati e nei momenti clou non abbiamo questa percezione del pericolo. Il secondo gol lo prendiamo al 95' in uscita, ci facciamo anticipare e in area non marchiamo.

Piccoli ha avuto una grossa chance per il 2-0 ma ha fallito, su quel pallone in area secondo lei ha avuto paura di sbagliare?

"Roberto sta lavorando tanto, sull'occasione forse ha sbagliato tecnicamente, non credo avesse paura. Bisogna rimboccarsi le maniche e so che questo gruppo vuole tirarsi fuori da questa situazione".

Ancora 3-5-2, è il modulo migliore secondo lei?

"Questa squadra non ha punte esterne, è complicato giocare con altri sistemi. A tre in mezzo al campo secondo me questa squadra regge più il ritmo, non so se è questo il vestito migliore, secondo me sì".