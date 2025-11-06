Fortini: "Vi assicuro che non abbiamo paura, ne usciremo come una famiglia"

vedi letture

Niccolo Fortini, ancora una volta titolare nella serata europea, è intervenuto a SkySport per commentare così l'ennesima sconfitta della Fiorentina, rimontata 2-1 a Mainz: "Noi cerchiamo di trovare soluzioni, lo stiamo facendo giorno dopo giorno, come una famiglia. Purtroppo è un brutto momento ma ne usciremo. Non è un bel momento come ho detto, cercheremo di lavorare anche sulla nostra testa, purtroppo in Europa succede questo, quando ti distrai ti colpiscono".

Avete paura in campo? Come si prepara la trasferta di Genova?

"No, noi non abbiamo paura, usciamo sempre dal campo a testa alta. La partita col Genoa si prepara come una battaglia, daremo il nostro meglio per cercare di portare a casa il risultato".

