MAGLIE, A Verona con l'azzurro di S. Croce

Domenica la Fiorentina affronterà il Chievo Verona. E lo farà in tenuta azzurra. Infatti secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la squadra di Pioli scenderà in campo con il colore del quartiere fiorentino di Santa Croce. Nell'ultima uscita al Bentegodi la Fiorentina indossava la casacca verde e in quell'occasione la squadra gigliata si fece rimontare dopo essere andata in vantaggio per 0-1, uscendo sconfitta per 2-1. Due anni fa invece sempre in trasferta a Verona la tenuta fu quella di casa (la viola) e in quella circostanza la Fiorentina schiantò il Chievo con un sonoro 0-3. La casacca azzurra è stata usata l'ultima volta a Torino in Coppa Italia contro i granata, partita vinta per 0-2 dai viola che hanno raggiunto i quarti di finale della competizione.