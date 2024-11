M. ROGGI A RFV, Vice Kean? Profili di Djuric-Simeone...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'agente di giocatori Matteo Roggi è intervenuto a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola per parlare della gara viola in Conference: "La cosa più difficile da allenare per un tecnico è performare quando ci sono i punti e durante una stagione ci sono rarissime occasione in cui un allenatore può dare spazio ai giocatori che giocano meno. Il turn over abbondante di ieri è stata un'occasione colta da Palladino di farlo in una gara che non avrebbe compromesso molto anche con una sconfitta nel percorso viola in Conference. In campionato non può farlo e più avanti le partite diventeranno determinanti anche le gare nelle altre competizioni perciò poteva farlo solo ieri, mettendo in condizione i giocatori di allenarsi in una situazione di stress di punti e traendo delle indicazioni. Era insomma un rischio previsto. Da tifosi viola si vorrebbe vincerle tutte surclassando le avversarie ma ci vogliono anche queste partite indicative per avere indicazioni, ripeto, e far giocare chi ha meno spazio".

Il vice Kean? "Vengono fatti tanti nomi. Intanto bisogna passare dal bilancio e stare attenti ai conti. Ci sono due strade. Strappare un giocatore titolare ad una squadra minore come Djuric del Monza è complesso perché il Monza non te lo regala e bisogna vedere se il giocatore viene a fare il comprimario mentre lì è titolare. L'altro nome è quello di Simeone e qui si andrebbe a prendere un giocatore di una squadra di livello superiore alla Fiorentina, almeno in questo momento, dove però gioca meno. E' così scontato poi che debba fare il vice Kean o meglio uno che può giocarsela per alzare il livello, magari semplicemente affiancandolo a Kean? No in ogni caso ad uno svincolato perché se è svincolato qualcosa che non va c'è".