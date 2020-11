M. QUARTA, In campo per 90' nel 2-0 dei suoi al Perù

Dopo la delusione della prova così così col Venezuela, prestazione macchiata da un fallo da rigore, partita ben migliore quella disputata nella notte italiana da Lucas Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, con la Seleccion dell'Argentina. Novanta minuti più recupero in campo per il centrale viola, che ha contribuito al successo per 2-0 in casa del Perù maturato grazie ai gol di Nico Gonzalez e Lautaro Martinez. Annullato Lapadula, anche se quest'ultimo è stato autore di una gara vivace, protagonista peraltro di una manata ricevuta da Paredes.