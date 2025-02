RFV M. Cioffi difende Palladino: "Si fa il funerale prima del morto. Zaniolo iniziò trequartista"

Matteo Cioffi, ex allenatore di Nicolò Zaniolo ai tempi delle giovanili della Fiorentina, ha parlato così a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento". Partendo però da un giudizio su Raffaele Palladino e sull'attualità: "Sono un po' sorpreso. Quando si dà fiducia a un tecnico giovane, e che la merita, come Palladino, si tiene di conto di tutto ciò che gli accade intorno: lui è arrivato dopo il trauma Barone, ha avuto l'evento Bove, eppure la squadra è sesta. Sono stupito, la Fiorentina negli ultimi anni ha chiuso sotto alla posizione attuale, c'è troppo pessimismo".

Molti chiedono l'esonero dell'allenatore però.

"A Firenze siamo famosi per essere polemici, esigenti, ipercritici... le otto vittorie di fila non gliele ha regalate nessuno, con l'evento Bove in mezzo, poi sono arrivati nuovi giocatori. Giudichiamo Palladino a fine stagione, perché in questo momento è in linea con gli obiettivi. Ora diamogli supporto, è chiaro che questo periodo non è stato positivo, ma sono in difficoltà anche altre squadre. Si sta facendo un funerale prima che ci sia stato il morto, e non facciamo né il bene di Firenze né della Fiorentina".

Si è fatto un'idea di questo utulizzo di Zaniolo da parte di Palladino?

"Ora come ora ha fatto un step che tanti giocatori non sono riusciti a fare: essere un grande giocatore. Gli mancano alcuni pezzi, ma come mancavano a Kean, che era un eterno incompiuto e ora a Firenze si sta allenando al massimo. Per Nicolò è un po' la stessa cosa, ha avuto un po' di problematiche di performance, di esprimere le sue qualità. Non lo vedo prima punta, mi pare più un esterno o una mezzala offensiva. Fa fatica spalle alla porta, ma allenandosi troverà le soluzioni migliori con i più forti della Fiorentina, come Colpani o Folorunsho. Nicolò nasce trequartista, poi con me negli Allievi iniziò a giocare esterno venendo dentro al campo, e ne ha tratto beneficio. Si tratta solo di dare tempo a lui, al mister e ai giocatori di trovare l'amalgama giusta".

