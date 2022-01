LULÙ OLIVEIRA A FV, J. Pedro? No, serve altro

Uno dei profili accostati alla Fiorentina in quest’ultimo periodo è Joao Pedro e, per avere un’opinione in più sull’attaccante rossoblù, FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva l’ex viola e Cagliari Lulù Oliveira: “Joao Pedro è un giocatore importante - le sue parole - Già da qualche anno sta facendo vedere cosa sa fare con la palla e in questo momento è uno dei migliori nel suo ruolo”.

A Cagliari si è più che confermato…

“Sì, soprattutto in questi ultimi tre anni in cui ha fatto sempre gol. Secondo me uno come lui può affermarsi sia in Italia che all’estero. È intelligente, duttile, ha qualità, forza fisica, colpo di testa…”.

Alla Fiorentina come lo vedrebbe?

“Io non credo che in questo momento ci sia bisogno di Joao Pedro. La prima punta c’è già, così come molti altri giocatori simili a lui. Se poi viene a fare l’alternativa a Vlahovic va bene, altrimenti non è necessario”.

Dunque cosa serve a suo avviso?

“Un bomber. Qualcuno che riesca a far “dimenticare” quel giovane là davanti. Ovviamente mi riferisco a Vlahovic che, se e quando verrà ceduto, lascerà un gran vuoto. Ma si sa com’è il calcio”.