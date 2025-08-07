RFV Lo Monaco: "Quanti dubbi sul no di Beltran al Flamengo. Occhio al River"

Pietro Lo Monaco, direttore tra i più importanti del nostro calcio, è intervenuto nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare del mercato viola e della mancata cessione di Beltran al Flamengo: "Gli esuberi della Fiorentina sono giocatori che sono frutto di un altro mercato che evidentemente si è rivelato poco efficace. Sono tanti i giocatori rimasti invenduti, evidentemente qualcosa devono aver sbagliato quando li hanno presi. Ora non è semplicissima la situazione, soprattutto se pensi di riprendere quanto hai speso per questi giocatori. Però ci sono escamotage che si possono utilizzare. Tutti passano dal prestito con diritto o obbligo, quindi potranno utilizzare questa strada. Poi c'è anche chi rifiuta il Flamengo e questo mi sembra un tantino troppo".

Cosa ne pensa del no di Beltran al Flamengo?

"Purtroppo da quando è cambiato il sistema, da quando c'è la firma contestuale, le parti devono essere d'accordo altrimenti è difficile portare a conclusione un'operazione. Io non so cosa Beltran abbia in testa o cosa si aspetti, l'unica cosa che mi lascia un po' così è un argentino che va a giocare in Brasile è merce non usuale. Però Beltran dovrebbe capire che in questo momento è relativamente giovane, si ferma un anno significa un grosso problema. Quindi deve pensare di andare a giocare e poterlo fare in una società di spessore come il Flamengo, che è anche ricca, rifiutarlo mi lascia molti dubbi".

Come si interviene?

"Si interviene in mediazione, si parla con le parti. Io se vi raccontassi l'operazione Vargas vi mettereste le mani nei capelli. Aveva ancora un anno di contratto e a fine campionato è andato via. Poi Vargas scompare mentre stavamo trattando con la Fiorentina. Ho mandato un uomo di fiducia a cercarlo dall'Argentina, e non lo trovava. A un certo punto spunta il suo agente che comincia a dire che Vargas doveva andare al Real Madrid solo perché aveva visto che c'erano interessamenti del Real e del Liverpool, ma ero stato io a farla uscire quella notizia. A quel punto gli ho detto vai lì e tratta, mi devi portare 15 milioni, altrimenti vieni qua e firmi con la Fiorentina. Non me li ha portati ed è andato alla Fiorentina, ma ci hanno provato perché magari poi vanno in scadenza e prendono di più altrove. Però non è il caso di Beltran che è anche giovane".

Cessione low cost al River a fine mercato?

"È un'operazione che ci sta. Gli argentini sono tremendi quando trattano. Questa è una strada plausibile, ci può stare".

