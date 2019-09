LIVE FV, Primavera vince: Fiorentina-Bologna 6-3

50’ - Finisce la partita! La Fiorentina vince 6-3 alla prima stagionale

46’ - GOOOOOOL!!! SIMIC! Viola sul 6-3 con un bellissimo tiro a giro dello sloveno che mette il punto esclamativo sulla gara nel recupero

45’ - Assegnati 5’ di recupero

43’ - GOL DI MAZZA su rigore: gara sul 5-3

41’ - Rigore per il Bologna: atterrato Saputo da Lovisa e massima punizione per i rossoblu

40’ - MANITA VIOLA! Ancora Koffi! Conclusione in diagonale del francese con una deviazione di un bolognese che inganna sul primo palo Fantoni

35’ - Super parata di Chiorra che salva il risultato! Grande intervento in angolo dopo un tiro di Portanova

30’ - Nei Viola esce Duncan ed entra Kukovec

19’ - Due cambi nei Viola: fuori N. Pierozzi e Ponsi, dentro E. Pierozzi e Simic

15’ - GOOOOOL!!!! GOOOOOOL!!! Koffi! La Fiorentina torna avanti di due con una grande azione di Koffi che fa secca la difesa del Bologna, si fa 30 metri palla al piede e fa secco Fantoni

13’ - BOLOGNA IN GOL. Riapre la sfida Koutsouopias che sfrutta una dormita della difesa viola e davanti a Chiorra fa 3-2

10’ - GOOOOOOOLLLL!!! GOOOOL!! DUNCAN!! Su rigore l’inglese non sbaglia e fa 3-1 per la Fiorentina

9’ - Rigore per la Fiorentina! Atterrato Simonti in area e massima punizione per i Viola

7’ - Preme il Bologna alla ricerca del pari: giallo per Hanuljak

1’ - Inizia la ripresa al Bozzi: Bigica manda in campo Lovisa al posto di Gorgos

=== INTERVALLO ===

46’ - Finisce qui il primo tempo: Fiorentina avanti 2-1 sul Bologna, reti di Hanuljak e Duncan

45’ - Assegnato 1’ di recupero

37’ - Traversa del Bologna! Sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Ruffo e palla che pizzica il legno più alto

34’ - Palo di Koffi! Destro secco del francese e sfera che si stampa sul legno

30’ - Giallo a Koffi per simulazione in area del Bologna

28’ - Curiosità: il gol Viola è arrivato quando in tribuna ha preso posto anche il presidente Rocco Commisso

27’ - GOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! DUNCAN!! Viola in vantaggio! Corner dalla destra, colpo di testa del numero 9 inglese e palla in gol!

22’ - Spinge ora la Fiorentina alla ricerca del vantaggio: tiro a giro di Hanuljak parato bene da Fantoni

19’ - GOOOOOLLLL!!!! HANULJAK!!! Pareggio viola! Colpo di testa del mediano croato su assist perfetto dalla destra di Pierozzi e 1-1

15' - I viola provano a reagire ma si rivelano spesso imprecisi e macchinosi nella manovra

10' - BOLOGNA IN VANTAGGIO. Errore marchiano di Chiorra che nel tentativo di controllare il pallone coi piedi fuori dall'area rende la sfera all'attaccante del Bologna Juwara che a porta vuota fa 0-1. Che errore!!!

1' - Inizia la partita! Fiorentina in maglia viola e pantaloncino nero, Bologna con il completo bianco

Prima di campionato per la Fiorentina Primavera, guidata per la terza stagione consecutiva da Emiliano Bigica. La prima gara dell'anno è contro il neopromosso Bologna, che ha vito il campionato di Primavera 1 ed è anche detentore dell'ultima edizione della Viareggio Cup. Queste le formazioni ufficiali del match:

FIORENTINA: Chiorra; Ponsi, Dutu, Dalle Mura, Simonti; Hanuljak, Fiorini, Gorgos; Koffi, Duncan, N. Pierozzi. All. Bigica.

BOLOGNA: Fantoni; Lunghi, Visconti, Mazza, Boloca; Saputo, Tuffo, Koutsoupias; Cangiano, Cossalter, Juvara. All. Troise.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto.