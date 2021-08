LIVE FV, Primavera: Fio-Juv 0-2, Juve vicina al tris

51'- Proteste Fiorentina: Agostinelli cade in area dopo un contrasto con Hasa, l'arbitro sorvola ma i calciatori viola reclamano vivacemente un calcio di rigore.

49'- Juventus vicina al 3-0! Pasticcio dei centrali viola, pallone recuperato da Chibozo che costruisce un'azione conclusa poi da Turco con un tiro che finisce sull'esterno della rete

INIZIO SECONDO TEMPO: Squadre tornate in campo al Bozzi, la Fiorentina proverà a rimontare i due gol di svantaggio nei prossimi 45 minuti.

FINE PRIMO TEMPO: Dopo 45 minuti generosi ma ricchi di errori (due dei quali hanno causato le reti della Juventus) la Fiorentina si trova sotto 2-0 in casa. Punteggio severo, visto che, ai punti, la Fiorentina avrebbe forse meritato il pareggio. Decisive le incertezze di Di Stefano in occasione del rigore per i bianconeri in avvio e la palla persa da Bianco a pochi minuti dall'intervallo. Errori a parte, sono proprio Di Stefano e Bianco i più positivi in casa viola: la Fiorentina ha sofferto dopo il vantaggio di Chibozo, ma è uscita nella parte centrale della prima frazione, sfiorando a più riprese il vantaggio.

45'- Un minuto di recupero in questo finale di primo tempo.

44'-RADDOPPIO JUVENTUS: Bianco perde un pallone banale sulla trequarti difensiva, Nzouango approfitta dell'errore e dalla sinistra mette al centro un cross basso, Turco riceve il pallone all'altezza del dischetto, con una finta elude il difensore e con un sinistro a giro supera Fogli. 2-0 Juventus al Bozzi.

43'- Turco impegna Fogli: conclusione dal vertice sinistro dell'area di rigore fiorentina, il numero uno di casa devia in angolo.

39'- Sostituzione forzata in casa viola: Munteanu è costretto ad alzare bandiera bianca per un problema fisico (probabilmente scaturito nell'occasione da rete di qualche minuto prima), al suo posto entra Toci.

37'- Doppia occasione per la Fiorentina: qualche secondo dopo la palla-gol capitata a Munteanu, l'occasione del pari è sulla testa di Di Stefano, che taglia al centro e su un cross dalla destra colpisce di testa ma viene murato dal diretto marcatore, che in contrasto cancella la conclusione del numero sette viola.

36'- Chance per Munteanu! L'attaccante di casa viene innescato in area un involontario retropassaggio errato di Chibozo, il rumeno non riesce però a difendere palla per liberarsi al tiro e viene chiuso al momento della conclusione in porta

31'- Bianco ed Agostinelli provano a dare la scossa ai viola: sembra passato il momento più difficile per la squadra di Aquilani che, metabolizzato lo svantaggio, ha ripreso a giocare, sfruttando gli strappi palla al piede dei due centrocampisti, tra i migliori in campo per ora

26'- OCCASIONE FIORENTINA! Secondo calcio d'angolo consecutivo per i viola: Senko anticipa in uscita di pugno Egharevba, il pallone schizza al limite dove Frison conclude al volo di destro, il portiere juventino è bravo a recuperare la posizione ed a bloccare il tiro del numero cinque di casa.

17'- Fiorentina che sembra aver subito il gol preso in avvio: viola imprecisi e fallosi in questo frangente di gara.

13'- VANTAGGIO JUVENTUS: CHIBOZO realizza il rigore superando Fogli, che tocca solamente la conclusione centrale dell'attaccante della Juventus ma non riesce ad impedire la rete

12'- CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i bianconeri Di Stefano entra in contrasto in ritardo su Hasa, l'arbitro indica subito il dischetto. Chibozo si incaricherà della trasformazione.

7'-Buona Fiorentina in avvio: Bianco subito nel vivo del gioco, Kayode pericoloso con un cross in area su cui esce in presa alta il portiere ospite Senko.

2'- Il primo tiro in porta è della Juventus: Chibozo dal limite impegna Fogli in una parata piuttosto agevole.

PARTITI! Al Bozzi inizia il campionato Primavera per la Fiorentina!

16:27- In casa viola tanta attesa per Agostinelli e Bianco, centrocampisti che partono titolari nell'undici di Aquilani e che durante l'estate hanno svolto la preparazione con la prima squadra.

16:25- Esordio subito complicato per i viola, che nell'ultima stagione hanno vinto sì l'ennesima Coppa Italia ma hanno faticato non poco in campionato e che si trovano di fronte la formazione guidata da Andrea Bonatti, una delle favorite per lo scudetto. Ecco gli undici scelti dai due tecnici:

FIORENTINA: Fogli; Gentile, Ghilardi, Frison, Corradini, Di Stefano, Bianco, Munteanu, Agostinelli, Egharevba, Kayode. A disp.: Dainelli, Larsen, Petronelli, Favasuli, Falconi, Gori, David, Amatucci, Rocchetti, Krastev, Barducci, Toci. Allenatore: Aquilani.

JUVENTUS: Senko, Savona, Turicchia, Omic, Nzouango, Hasa, Bonetti, Iling, Muharemovic, Chibozo, Turco. A disp.: Scaglia, Daffara, Citi, Elefante, Rouhi, Doratiotto, Ledonne, Dellavalle, Mbangula, Galante, Strijdonk, Maressa. Allenatore: Bonatti.

Tempo di esordio anche per la Fiorentina Primavera: tra pochi minuti (fischio d'inizio alle ore 16:30, diretta su Sportitalia) la formazione di Aquilani debutterà in campionato contro la Juventus. Qui su FirenzeViola.it potrete seguire la diretta testuale della sfida tra viola e bianconeri.