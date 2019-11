LIVE FV, ACF- Milan 1-1: pareggio rossonero con polemica

19' CAMBIO VIOLA: entra De Vanna per Thogersen. Un attimo dopo entra anche Adami per Breitner.

18' - Fiorentina in avanti con rabbia, Cordia costringe alla paragona la Koreciova.

10' - PAREGGIO DEL MILAN - Ripartenza e gol in sospetto fuorigioco di Salvadori Rinaldi anche se sembra tenuta in gioco dalla Cordia. Rammarico per la Fiorentina, distratta forse dallla precedente decisione arbitrale non proprio favorevole (il rigore sembrava esserci). Occasioni da rivedere.

9' - Un'iniziativa della Tortelli trova un calcio d'angolo. Dallo sviluppo la Fiorentina reclama un rigore sulla Mauro, ma non è così per l'arbitro.

1' st - SI RIPARTE DALL'1-0 per la Fiorentina.

------------------------------

Il primo tempo si conclude con il vantaggio delle viola grazie al gol al 32' di Alia Guagni. Risultato meritato perché dopo 20 minuti ben giocati dal Milan che in avvio ha colpito un palo, la Fiorentina ha preso coraggio ed ha avuto diverse occasioni.

45' +2 L'arbitro fischia il finale del primo tempo.

45' - La Fiorentina sul tiro di Guagni reclama un rigore ma per l'arbitro è tutto regolare. Sullo sviluppo la Mauro viene anticipata da Korenciova.

42' - Scontro Philtjens con la ex Salvadori Rinaldi, la milanista sembra avere avuto la peggio ma poi rientrano insieme.

36' - Ora le viola giocano meglio. Peccato che il traversone dal fondo sinistra della Guagni non venga trasformato in gol dalla THOGERSEN.

32' GOOOOL GOOOL GOOOL FIORENTINA. È la Guagni a portare in vantaggio le viola con uno scambio con Bonetti iniziato proprio dal capitano. Si alza ad esultare anche il presidente Rocco Commisso.

29' - La Breitner, già con una mascherina dopo l'infortunio a Cesena, deve essere soccorsa ma per fortuna rientra in campo senza problemi.

27' OCCASIONE MILAN ma la Ohrstrom para il tiro della Giacinti in scivolata.

25' - OCCASIONE VIOLA: Bonetti non imprime la giusta traiettoria di testa.

23' Tiro di testa della Mauro di poco fuori.

21' - Buona occasione imposta da Mascarello (all'esordio) ma la Cordia dalla destra calcia nel vuoto. La palla resta alle viola con la Bonetti che impegna il portiere con un tiro troppo centrale.

10' - Buona azione viola e dal corner Fiorentina pericolosa a più riprese con la Mauro.

7' - Occasione per il Milan ma la Giacinti svirgola la palla in area e l'azione si perde.

2' Subito un pericolo per le viola con il palo del Milan, con La Bergamaschi, poi le viola sbrogliano in corner

1' PARTITE!! Al via la gara.

Intanto è arrivato allo stadio Bozzi il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso con la famiglia.

Alle 14:30 andrà in scena la sfida di campionato tra Fiorentina Women's e Milan Women capolista (sorpassata dalla Juve che ha già giocato e vinto 3-0 con il Verona) e allenato dall'ex viola Ganz. Ecco le formazioni ufficiali della partita.

FIORENTINA: Ohrstrom, Cordia, Guagni, Arnth, Tortelli, Breitner, Mauro, Bonetti, Mascarello, Philtjens, Thogersen.

MILAN: Korenciova, Hovland, Fusetti, Bergamaschi, Giacinti, Heroum, Jane, Conc, Zigic, Salvadori, Tucceri.