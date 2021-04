LIVE FV, ACF-Empoli al 45' 0-2 con Lipari- Klimavicius

---------------------------------------------------------------------------------------------

La Fiorentina Primavera sotto di due gol alla fine del primo tempo nel derby fiorentino con l'Empoli. La squadra di Aquilani rimaneggiata in campo e evidentemente con la testa alla finale di Coppa Italia si fa cogliere subito impreparata e Lipari porta gli azzurri in vantaggio già dopo tre minuti. Il raddoppio arriva già al 19' con Klimavicius. Aquilani cambia anche modulo in corsa ma gli affondi di Spalluto portano solo ad un gol in fuorigioco, annullato prontamente dall'arbitro.

45' +1' - FINE DEL PRIMO TEMPO: è 2-0 per l'Empoli.

45' - Concesso un minuto di recupero.

43' - Punizione per la Fiorentina ma nulla di fatto.

33' - Gol di Spalluto, ma annullato per fuorigioco.

19' - RADDOPPIO EMPOLI. Azione di contropiede con la palla che arriva a Klimavicius che fa 0-2. La Viola non c'è

17' - Ci prova dalla distanza Spalluto: tiro deviato poi l'Empoli recupera

14' - Diagonale di Baldanzi che non esce di molto: Empoli ancora molto pericoloso

10' - Dominio ospite. La Fiorentina si affida solo a contropiedi confusi

3' - GOL DELL'EMPOLI. Pronti via e gli ospiti sono subito in vantaggio con Lipari abile a sfruttare l'uno contro uno con il portiere viola e a batterlo.

1' - PARTITA AL VIA!

Alle 15 al Bozzi si affrontano Fiorentina ed Empoli, per un derby Primavera tutto da vedere. Aquilani sceglie la via del turnover in vista della finale di Coppa Italia il 28. In panchina torna Dutu dopo mesi di assenza per infortunio mentre è ancora out per squalifica Munteanu. Queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA: Brancolini, Frison, Ponsi, Giordani, Fiorini, Krastev, Gentile, Amatucci, Spalluto, Agostinelli, Toci. A disp. Luci, Gabrieli, Dutu, Pierozzi, Corradini, Bianco, Milani, Neri, Di Stefano, Tirelli, Gori, Saggioro. All. Aquilani

EMPOLI: Hvalic, Donati, Cambiaso, Asllani, Viti, Pezzola, Lipari, Degli Innocenti, Klimavicius, Baldanzi, Sidibe. A disp. Biagini, Morelli, Indragoli, Rizza, Siniega, Rossi, Simic, Ekong, Manfredi, Fazzini, Bozhanaj, Brkic. All. Buscè