LIVE FV, 6° giorno di ritiro: seduta pomeridiana

16.56 - Allenamento sempre differenziato per Jordan Veretout che però ritocca il pallone al sesto giorno di ritiro

16.55 - I giocatori sono appena entrati sul terreno di gioco. Presente anche Jordan Veretout. Dopo che Montella ha parlato ai giocatori tutti in cerchio ad ascoltarlo, è iniziato il riscaldamento.

16.48 - I collaboratori di Montella hanno intanto preparato una campo lungo fino alla metà del terreno di gioco e vari ostacoli nell'altra parte del campo

16.45 - Attivazione muscolare in palestra per i calciatori, con i portieri già in campo ad allenarsi.

16.40 - Vlahovic, Saponara e Vitor Hugo si sono dedicati. proprio prima dell'allenamento ad una sessione autografi all'interno del Viola Village (Clicca qui per la notizia)

La Fiorentina è pronta a scendera in campo per la classica seduta pomeridiana in programma alle ore 17. Segui il live di FirenzeViola.it dell'allenamento odierno.