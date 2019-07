VIDEO FV, Vlahovic, Saponara e Hugo agli autografi

Poco prima che inizi l'allenamento pomeridiano (in programma alle ore 17) Dusan Vlahovic, Vitor Hugo e Riccardo Saponara si sono dedicati ad una sessione autografi al Viola Fan Village di Moena. Tanti tifosi in coda per un selfie e qualche battuta con i tre giocatori. Qui sotto gli scatti e i video di FirenzeViola.it.

Queste le parole dei tre giocatori:

Saponara: "Mi sento molto bene. il ritiro sta andando alla grande. Stiamo lavorando tanto e stiamo cercando di costruire un buon progetto per far tornare la Fiorentina ad alti livelli".

Vlahovic: "Stiamo lavorando molto. Siamo molto contenti qui a Moena. E come ha detto Ricky vogliamo far tornare la Fiorentina in alto".

Vitor Hugo: "Sono molto contento di tornare qua a Moena. Per me è il terzo anno di fila qua in Trentino. In Brasile facevo molto più freddo perché là è inverno. Ma qua stiamo molto bene, come del resto anche tutta la squadra