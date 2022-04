LIPPI, Italiano ora tra gli allenatori più interessanti

Intervenuto durante la presentazione di un nuovo progetto dell'agenzia ResetGroup (leader da tempo in servizi di scouting, procure ed intermediazioni) Marcello Lippi ha parlato ai media presenti -tra cui FirenzeViola.it- l'ex CT campione del mondo Marcello Lippi ha parlato anche di alcuni allenatori che si stanno affacciando sul panorama nazionale, facendo anche il nome di Vincenzo Italiano: "Il calcio italiano quest'anno mi ha fatto vedere delle belle cose, soprattutto per merito di nuovi allenatori molto interessanti come Italiano, Andreazzoli, Tudor, Juric. Tutti allenatori che hanno giocato un gran calcio e hanno creato diversi problemi alle squadre di vertice, vincendo sui campi delle big. Questa è la testimonianza che anche con squadre non di altissimo livello si possono fare grandi cose".