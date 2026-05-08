Licenze UEFA: la Fiorentina fa doppietta con la squadra maschile e femminile
La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha reso nota, dopo aver esaminato le documentazioni pervenute nel processo di assegnazione di tale licenza, la lista dei club maschile e femminile che sono riusciti a conseguirla. La Fiorentina in tal caso fa doppietta, Licenza UEFA raggiunta sia per la squadra maschile sia per la femminile.
Di seguito la lista delle 18 squadre che hanno conseguito la Licenza UEFA:
La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA, esaminata la documentazione pervenuta nell’ambito del processo per il rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2026/2027, visti il Manuale delle Licenze UEFA-Edizione 2025 e il Manuale delle Licenze UEFA per le UEFA Women’s Club Competitions-Edizione 2025, preso atto delle relazioni degli esperti, ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA alle seguenti società:
CLUB MASCHILI
Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. (Stadio di Bergamo/New Balance Arena di Bergamo)
Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)
Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)
Como 1907 S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)
U.S. Cremonese S.p.A. (Stadio Giovanni Zini di Cremona)
A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)
Genoa C. & F.C. S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)
F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)
Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino)
S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)
A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)
S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Diego Armando Maradona di Napoli)
Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)
A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)
U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)
Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico Grande Torino di Torino)
Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli/Bluenergy Stadium di Udine)
Hellas Verona F.C. S.p.A. (Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona)
CLUB FEMMINILI
A.C.F. Fiorentina S.r.l. (Curva Fiesole c/o Viola Park di Bagno a Ripoli - FI)
F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)
Juventus F.C. S.p.A. (Juventus Stadium/Allianz Stadium di Torino)
Lazio Women 2015 A R.L. (Stadio Mirko Fersini di Formello)
A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)
Napoli Women S.r.l. (Stadio Arechi di Salerno)
Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)
A.S. Roma S.r.l. (Stadio Olimpico di Roma)
U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Stadio Città del Tricolore/ Mapei Stadium di Reggio Emilia)
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