Lecce, Giampaolo verso la Fiorentina: "Out solo Pierotti. Non dobbiamo guardare in faccia i viola"

Il giorno prima di Fiorentina-Lecce, in programma domani al Franchi per la 27esima giornata di Serie A, il tecnico giallorosso Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida e analizzando i punti forti della squadra di Palladino: “L’unico che non sarà della partita è Pierotti - le parole riprese da Salentosport.net -. Gli altri saranno a disposizione con quella che è stata la settimana di allenamento, tra recuperi, condizione generale eccetera. L’unico però a non partire, ripeto, è Santiago. Con Pierotti fuori contiamo quattro esterni, perché è convocato anche Banda. Poi bisogna fare anche lì discorsi di condizione. Però abbiamo quattro esterni, poi penso che al di là di chi parte penso che ci sarà bisogno, perché è un ruolo usurante e diventa spesso un primo cambio. E’ evidente che la prima sostituzione la fai lì, abbiamo ancora un giorno di tempo e vedremo. I giocatori sono quelli, considerando minutaggi ed adattamenti”.

Queste invece le riflessioni sulla Fiorentina: “E’ una squadra di valore con qualche giocatore fuori, ma una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. E’ forte ma non devi guardare in faccia l’avversario, di cui conosci già il valore. Servono fiducia, autostima e coraggio. Devi giocare, dobbiamo giocarsi le nostre partite al 100% senza rimproverarci ciò che non abbiamo fatto per mancanza di qualcosa. Gli errori si commettono, ma atteggiamento e voglia di fare le cose per bene devono esserci sempre, non possono mai mancare.

E’ evidente che qualche colpo dobbiamo farlo. Se sono sette è matematica che qualcuna dobbiamo vincerla. Non so quali siano le cause, il mio percorso sono 14 partite. Con un lavoro senza preparazione è una valutazione che non riesco a fare. I numeri però dicono questo, è evidente che il Lecce qualche colpo lo deve fare tra quelle che consideriamo della parte sinistra della classifica”.