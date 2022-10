LECCE-ACF, Alla fine è 1-1 in rimonta: Kouame-gol

Niente da fare per la Fiorentina che nonostante un secondo tempo di buon livello ed il forcing finale, non va oltre l'1-1 al Via del Mare contro il Lecce. Decidono la sfida le reti di Ceesay nel primo tempo e quella di Kouame ad inizio secondo, abile a sfruttare un bell'assist di Cabral entrato in campo dopo pochi minuti dall'inizio a causa dell'infortunio occorso a Jovic.

La squadra di Italiano muove la classifica ma non abbastanza per mettersi alle spalle il brutto inizio di stagione: sono 10 i punti in classifica, agganciate Monza e Salernitana al 12esimo posto. Decisamente troppo poco ma almeno la Fiorentina ha mostrato la capacità di reagire allo svantaggio che spesso era mancata.