LE PROBABILI, Pronto il super tridente Gud-Flaco-Kean

Fonte: a cura di A.Gian.

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà probabilmente una Viola "all'antico" quella che scenderà in campo domani pomeriggio al Castellani contro l'Empoli. Non tanto negli uomini, visto che in attacco Gudmundsson è pronto alla sua "prima" da titolare, quanto nello schieramento. L'idea che circola con insistenza nella mente di Raffaele Palladino è quella di riproporre infatti il 3-4-2-1, mettendosi così a specchio con gli azzurri e dando ampia libertà di manovra a trequarti e attacco con il tridente superoffnsivo formato dall'islandese, il "Flaco" Colpani (in evidente crescita) e Kean. Come però tamponare la verve della formazione di D'Aversa?

Le assenze di Mandragora a centrocampo e Pongracic in difesa non sono una bella notizia ma non per questo l’allenatore partirà privo di soluzioni alternative. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere quella del ricorso alla linea mediana a due con Bove e Cataldi che agiranno come perni centrali di un reparto completato dagli inamovibili Dodo e Gosens sugli esterni. Scelte quasi obbligate in difesa, che dovrebbe ripartire dallo stesso terzetto visto in avvio con la Lazio, ovvero con Martinez Quarta, Comuzzo e capitan Biraghi (in ballottaggio con Ranieri) davanti a De Gea.

Ecco le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina:

EMPOLI (3-4-2-1): 23 Vasquez; 2 Goglichidze, 34 Ismajli, 21 Viti; 11 Gyasi, 5 Grassi, 6 Henderson, 3 Pezzella; 99 Esposito, 10 Fazzini; 29 Colombo.

A disposizione: 98 Brancolini, 12 Seghetti, 22 De Sciglio, 35 Marianucci, 13 Cacace, 32 Haas, 8 Anjorin, 93 Maleh, 7 Sambia, 19 Ekong, 9 Pellegri, 17 Solbakken, 90 Konate.

Allenatore: D’Aversa.

FIORENTINA (3-4-2-1): 43 De Gea; 28 Martinez Quarta, 15 Comuzzo, 3 Biraghi; 2 Dodo, 4 Bove, 32 Cataldi, 21 Gosens; 23 Colpani, 10 Gudmundsson; 20 Kean.

A disposizione: 1 Terracciano, 30 Martinelli, 33 Kayode, 65 Parisi, 6 Ranieri, 22 Moreno, 24 Richardson, 19 Infantino, 29 Adli, 11 Ikoné, 7 Sottil, 99 Kouame, 9 Beltran.

Allenatore: Palladino.