Le pagelle di Palladino: partita di "montelliana" memoria. Non sbaglia una mossa

C'è spazio anche per Raffaele Palladino nelle valutazioni che i quotidiani stamani fanno dopo la vittoria della Fiorentina contro l'Inter. Il tecnico viola ingabbia Simone Inzaghi e vince nonostante l'emergenza, puntando sulla solidità e sulle ripartenze, oltre che sui gol di Moise Kean. Palladino si prende tanti bei voti per le sue scelte e per la vittoria che lancia la sua Fiorentina al quarto posto in classifica al pari della Lazio e sopra di due punti alla Juventus.

La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del tecnico nato a Mugnano di Napoli: "È finita con i tifosi viola che cantano “il pallone è quello giallo”, partita di “montelliana” memoria a Firenze. Ricorderanno anche questa". Oppure La Nazione che celebra l'allenatore: "Non sbaglia una mossa". Questi i voti presi da Raffaele Palladino oggi sui quotidiani:

Gazzetta dello Sport: 8

La Nazione: 9

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport-Stadio: 8

Firenzeviola.it: 9