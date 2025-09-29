Le pagelle dei quotidiani: tutti d'accordo, Gudmundsson è il peggiore dei viola a Pisa

Era al rientro da titolare dopo l'infortunio alla caviglia patito con la Nazionale Islandese. Doveva essere la sua partita del rilancio, invece si è rivelata un'altra delusione: è un Albert Gudmundsson in versione ectoplasma quello 'ammirato' per 74' all'Arena Garibaldi di Pisa. Prestazione più che insufficiente per il numero dieci, sostituito a un quarto d'ora dal novantesimo da Roberto Piccoli, un impatto negativo confermato dai giudizi dei quotidiani e dei siti specializzati: per il Corriere dello Sport l'islandese è da 4,5, l'unica volta in cui si sono avute sue notizie è stata in occasione di uno schema su angolo a cui ha partecipato, scrive il Corriere. 4,5 anche per la Gazzetta dello Sport, che scrive: Gila si sarà ricreduto? Con lui segnava, qui gli riesce giusto una giocata. Cambio tardivo. Stesso voto (4,5) anche per Tuttosport: torna titolare però non alza mai i ritmi, troppo spento.

Ecco i suoi giudizi

Albert Gudmundsson, le pagelle:

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 4,5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 4,5

FirenzeViola.it: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5