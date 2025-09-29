Il migliore dei viola a Pisa? Nessuna sufficienza convinta, dietro si salva Pongracic
Trovare il migliore in campo dei viola in Pisa-Fiorentina è davvero impresa ardua: consultando quotidiani e siti specializzati si notano subito i voti bassi e le pochissime sufficienze, tant'è che - David De Gea a parte - non ci sono calciatori in grado di avere almeno 6 su ogni testata. Nessun migliore quindi, diciamo che nella pochezza espressa dalla squadra di Stefano Pioli si salva Marin Pongracic: torna sul centro-destra nella versione più palladiniana della difesa a tre, anonimo ma nessun errore da rimarcare, scrive il Corriere dello Sport a proposito della prestazione del croato. Per la Gazzetta dello Sport la prestazione dell'ex Lecce è da 6: come marcatore non si discute, attento, ma con la mano rischia; anche per Tuttosport (6) la prestazione di Pongracic è buona, senza sbavature, mani non sanzionato in area a parte. Ecco le pagelle
Marin Pongracic, le pagelle
Gazzetta dello Sport: 6
Corriere dello Sport: 6
Tuttosport: 6
La Nazione: 5,5
Corriere Fiorentino: 5,5
FirenzeViola.it: 5,5
Tuttomercatoweb.com: 6
