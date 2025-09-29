Gudmundsson una comparsa, Nzola meglio di Kean: il commento di Polverosi

Nel day after di Pisa-Fiorentina (0-0) Alberto Polverosi sulle colonne del Corriere dello Sport commenta così il pari dell'Arena Garibaldi: "È stato un derby vero, per l’agonismo, la tensione che si respirava in campo e fuori, e soprattutto per il modo in cui il Pisa ha affrontato una squadra teoricamente di livello superiore sul piano tecnico, anche se in pratica questa superiorità non si è vista. Per la Fiorentina la classifica comincia a inquietare e anche se i viola non sono stati una pena come nelle gare precedenti, per la qualità delle occasioni (dai pisani: una traversa, un palo e un gol annullato dal Var per le folli regole moderne) hanno rischiato di perdere anche ieri.

La voglia c’è, manca tutto il resto, ed ancora è tanto. Nicolussi-Caviglia in regìa ha poca consistenza e ha perso troppi palloni, Gosens a sinistra ha tentennato di fronte a Touré, Fazzini è stato presente in molte zone del campo ma poco incisivo e Gudmundsson una comparsa. Poi manca il gol di Moise Kean. Un anno fa, dopo cinque partite ne aveva già segnati due. Ora, dopo 494' di gare ufficiali, è a zero. Sta facendo meglio Nzola che ha mostrato ai fiorentini una forma e una convinzione mai viste nella stagione in viola. La domanda finale è per Albert Gudmundsson: quando si deciderà a puntare l’avversario? Non diciamo saltarlo, ma anche solo affrontarlo.