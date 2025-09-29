Ferrara: "Altro che bistecche. 3 punti in 5 gare facciano riflettere il club"
FirenzeViola.it
Sulle pagine odierne de La Nazione Benedetto Ferrara analizza così il momento negativo della Fiorentina, ieri fermata sullo 0-0 dal Pisa: "Dice Pioli: “Ho visto segnali incoraggianti”. Certo, nel senso che ci è andata bene. Il primo segnale si chiama traversa, il secondo palo. Beh, se la fortuna è un segnale incoraggiante allora ha ragione lui.
Ma quanta malinconia negli occhi di questa squadra infelice. Dice ancora Pioli: “Siamo stati sempre in partita”. Beh, contro l’ultima in classifica anche questo è incoraggiante. 3 punti in 5 partite dopo aver speso 92 milioni, oltre che a far piangere dovrebbero spingere tutti, società compresa, anche a una riflessione profonda. Altro che bisteccate di gruppo".
Pioli deve fare di più, ma i giocatori? La sensazione è che tanti stiano dando poco. Dimostrino che non sono sopravvalutati. Gud e Dodo emblema di ciò che non vadi Mario Tenerani
Lorenzo Della GiovampaolaLivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.it
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
