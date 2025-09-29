Funaro sul commissario per gli stadi: "Nomina positiva: spero presto in un contatto"

Intervenuta questa mattina in occasione di una nuova palestra in via del Mezzetta a Firenze, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha commentato la nomina di Massimo Sessa a Commissario straordinario per gli stadi in vista di Euro 2032, ovvero colui che avrà il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive necessarie per lo svolgimento del Campionato Europeo di calcio. Ecco le riflessioni della prima cittadina sulla figura che dovrà seguire con attenzione anche il tema restyling del Franchi: "E' già stata fatta la norma per il commissario e so che è stato già individuato.

Noi lo accogliamo in maniera favorevole, ovviamente: dove si può lavorare per semplificare siamo ben felici. Non abbiamo avuto ancora contatti ma auspico che si potranno avere a breve".