Fiorentina ancora a zero vittorie, la Gazzetta titola: "Pioli, altra delusione"

La Fiorentina di Stefano Pioli non è ancora cominciata. Nemmeno a Pisa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che nell'analizzare lo 0-0 di Pisa sottolinea le 'colpe' dei viola. La Fiorentina sospetta la crisi, perché non segna e non vince: non succedeva dal 1977-78 che la Viola fosse ancora a secco di successi dopo cinque giornate. Lo è anche il Pisa, ma per la neopromossa questa si può considerare una mezza vittoria per spirito e intensità messi in campo.

Su Stefano Pioli: l'impressione, scrive la Gazzetta, è che stia ancora cercando di capire che squadra abbia. Dopo la virata sulla difesa a quattro contro il Como, si torna a tre, ma stavolta con due trequartisti, Gudmundsson e Fazzini, a supporto di Kean. Il progetto offensivo viene smontato dall'aggressività della squadra di Gilardino e i tre davanti combinano poco. La Fiorentina riesce a essere pericolosa solo quando si appoggia a Kean, ma la sua autosufficienza offensiva, arma devastante della scorsa stagione, non ha più la stessa efficacia.