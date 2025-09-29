Pisa-Fiorentina, quotidiani divisi sull'arbitro Manganiello: le pagelle di oggi

Pisa-Fiorentina è stato un derby rovente anche e soprattutto per gli episodi arbitrali. Tre reti annullate in totale, ma sulle due cancellate a Moise Kean (entrambe per fuorigiochi netti) non ci sono dubbi. Più di una perplessità c'è sull'annullamento del gran gol di Meister, con revisione Var a cui è stato condotto l'arbitro Gianluca Manganiello che ha evidenziato un tocco di mano lieve del centravanti del Pisa al momento del controllo prima del mancino dal limite. Ancora più perplessità per il fallo di mani di Pongracic in area, poco dopo. Situazioni che non sono piaciute al Pisa e al suo tecnico, Alberto Gilardino, e che sono state analizzate stamani dai quotidiani: per Edmondo Pinna (Corriere dello Sport) l'operato di Manganiello è comunque buono, partita tosta ma decisioni coerenti con il metro tecnico e il regolamento. In particolare, sui due tocchi di mano in area della Fiorentina, entrambi valutati non punibili, trova conforto nel Var. Corretta overrule sulla rete annullata a Meister. Sul mani di Pongracic: tiro di Bonfanti, davanti a lui c'è Pongracici, il pallone (da distanza ravvicinata) finisce sul braccio destro del viola, corretto non fischiare il rigore: il braccio è parallelo al corpo, in posizione naturale (per intendersi, il pupazzetto del Subbuteo).

Per la Gazzetta dello Sport invece Manganiello è da 5,5: molti dubbi sul braccio di Pongracic, scarso uso del cartellino, 30 falli e un solo giallo a Kean (per proteste). Tuttosport invece boccia il direttore di gara, dandogli 4: troppe incertezze sugli episodi chiave, giornata storta.

Ecco le valutazioni dei quotidiani

Gianluca Manganiello, i voti:

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 4