Le pagelle dei quotidiani: poche sufficienze, funzionano Dodo e Gosens

Sui quotidiani di stamani spazio ai giudizi su Milan-Fiorentina, gara terminata 2-1 con vittoria in rimonta dei rossoneri. Ennesima prova scialba della Fiorentina, che al cospetto di un avversario falcidiato dalle assenze ha fatto davvero poco dalla metà campo in poi. Funzionano, quantomeno meglio rispetto alle ultime uscite, i due esterni: per la Gazzetta dello Sport Robin Gosens (autore del momentaneo vantaggio) e Dodo, sono i migliori tra gli uomini di Stefano Pioli, 6,5 per entrambi. Su Dodo la rosea scrive: qui il pendolino era un certo Cafù, lui non è a quel livello ma prova a sgasare, ha energie e crossa fino alla fine. Più avaro di voti il Corriere dello Sport, con soltanto un 6 per Gosens e un 5,5 per il brasiliano, mentre per la Nazione i due cursori di fascia sono da sufficienza piena. Alla fine il migliore, anche per il guizzo dello 0-1, è Gosens.

Ecco i suoi voti di quotidiani e siti specializzati:

Robin Gosens

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6

Tuttomercatoweb.com: 6,5

FirenzeViola.it: 6,5