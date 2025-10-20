I vertici arbitrali hanno scelto, Gazzetta.it: "Niente stop per Marinelli"

I vertici arbitrali hanno scelto, Gazzetta.it: "Niente stop per Marinelli"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:41Primo Piano
di Redazione FV

I vertici arbitrali hanno rianalizzato l'episodio del rigore concesso al Milan, ieri, contro la Fiorentina. Lo riporta Gazzetta.it, che informa come non siano stati previsti stop per Livio Marinelli e il Var Rosario Abisso, né un'assoluzione per Santi Gimenez per avere accentuato il doppio colpo di Parisi che, pur lieve, era chiaramente da rischio rigore. Il fallo è una cosa - si legge - ma l'atteggiamento successivo di chi lo subisce spesso non è parametrato al colpo subito. In questo caso, Marinelli fa le proprie scelte dopo revisione-Var consigliata da Abisso che ha ravvisato il rischio preso da Parisi. 