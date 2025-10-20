Gosens è un'oasi nel deserto di San Siro. CorSport: "L'esempio da seguire"

Per il Corriere dello Sport, il personaggio - in positivo per i viola - di questo Milan-Fiorentina è Robin Gosens. Se avesse potuto, avrebbe scelto questa partita e questo avversario per segnare il primo gol in campionato (in Conference League ha già rotto il ghiaccio realizzando una delle tre reti nel 3-0 all’andata con il Polissya): contro il Milan, a San Siro, lui ex Inter: il gol aveva un valore enorme il pallone lì appoggiato alla rete della porta di Maignan e per nulla come ci fosse arrivato. Ce l’aveva comunque spinto Gosens, Robin non per caso, che sa essere dove bisogna essere, pure in questa stagione in cui qualche ombra si è allungata sul suo rendimento e la sorpresa che sia potuto accadere anche all’ex Atalanta e Inter la dice lunga sulla credibilità che si è portato dietro e a Firenze ha rafforzato.



Per il Corriere il tedesco rimane punto di riferimento in campo, punto di riferimento fuori dal campo. Per l’esperienza, per le tante partite disputate in Italia, in Europa, per lo spessore che non è uguale ad altri. E difatti, interpretando il momento con una sensibilità rara e con il tempismo necessario, Gosens avvicinandosi il Milan aveva affidato ai social (anno 2025, ormai funziona così) una riflessione particolare. Un invito a sé e agli altri calciatori che frequentano il Viola Park quotidianamente alla ricerca - con Pioli - della soluzione per rilanciare la Fiorentina.

Meglio: ha indicato la strada da seguire, il percorso da fare tutti insieme. «Non basta dire che le cose andranno bene se poi non ci mettiamo anima e corpo per cambiarle. Adesso servono meno parole e più fatti. Dobbiamo restare insieme, con la testa alta e fiducia nel gruppo e nel mister. Questo è il nostro obiettivo»