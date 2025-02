Le chiavi dell'attacco a Zaniolo. Serve il figliol prodigo alla Fiorentina per uscire dalla crisi

Per Nicolò Zaniolo è arrivato il momento di dimostrare. A chiamare all'appello il giocatore è il Corriere dello Sport-Stadio, che scrive come abbiano bisogno del classe '99 Palladino e soprattutto la Fiorentina, a caccia di una vittoria contro il Lecce che rilanci classifica e orizzonte. Il quotidiano sottolinea che l'ex Roma non ha ancora dato il suo apporto alla causa viola, ma la squadra necessita di rivedere all'opera il figlio prodigo tornato a casa un mese fa. Palladino stasera contro il Lecce - si legge - gli affiderà di nuovo le chiavi dell’attacco, stavolta da dividere con Beltran sempre perché manca Kean, perché la Fiorentina solo con Zaniolo che incide e decide, trascina e si fa trascinare, può uscire da questa situazione. Non solo con lui e grazie a lui, chiaramente, ma la parabola del figliol prodigo è nota a tutti e per Nicolò, dopo una decina d’anni da girovago a fasi alterne, un po’ sul palcoscenico da protagonista, un po’ dietro le quinte, è il momento di riprendersi la scena.

Non che il Lecce sia avversario comodo, non che lo stato attuale di forma psicologica e tecnica della squadra viola siano passe-partout per aprirgli le porte del successo a Firenze, ma rimane sempre l’occasione ideale in cui mettere da parte tutto e tirare fuori il tutto che Nicolò ha rispetto a buona parte del campionario italico. Zaniolo protagonista sarebbe quello sì un buon motivo, per la Fiorentina, per ripartire e per lanciarsi verso il dopo Lecce con rinnovate ambizioni e rinsaldate motivazioni, sapendo che Napoli, Juventus, Atalanta e Milan, le quattro che troverà di fila dopo, farebbero un po’ meno paura e provocherebbero un po’ più di voglia di misurarsi. Per questo stasera tocca a Nico - chiosa il quotidiano -.