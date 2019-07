LALA, La Viola ha chiesto informazioni ieri ma...

Kenny Lala, classe 1991, dello Strasburgo è uno dei nomi tenuti sotto osservazione dalla Fiorentina per la fascia destra. Come appreso da Firenzeviola, proprio ieri c'è stato un primo contatto tra le parti. La Fiorentina ha infatti chiesto informazioni sul costo dell'operazione e manifestato il suo interesse sul giocatore ma per ora ha voluto tenere tutto in stand-by perché è convinta di prendere Lirola, sul quale già oggi potrebbero esserci novità dall'incontro milanese tra le dirigenze. Il 28enne francese con passaporto della Martinica è arrivato allo Strasburgo nel 2017 ed ha un contratto fino al 2021.