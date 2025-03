La suggestione del CorSport: Mandragora in Nazionale, perché no?

Nell'evidenziare il momento di forma super di Rolando Mandragora, il Corriere dello Sport lancia una provocazione: e se diventasse un nome buono per la Nazionale italiana? Il centrocampista della Fiorentina è uno dei protagonisti più positivi delle ultime settimane in casa viola. Anche nelle partite meno brillanti della squadra, il centrocampista classe ‘97 ha mantenuto un rendimento costante, risultando forse il più continuo del reparto nel 2024. Tra infortuni e prestazioni altalenanti dei compagni, Mandragora è diventato un punto di riferimento per Palladino, come dimostrano le 11 presenze da titolare nelle ultime 14 gare tra Serie A e Conference League.

Oltre alla solidità nel gioco, si è rivelato anche un prezioso goleador, segnando tre reti nell’ultimo mese e mezzo, tutte di pregevole fattura. La sua crescita non è passata inosservata: la Lega Serie A lo ha inserito nella top 11 dell’ultima giornata. Il suo momento di forma alimenta anche ipotesi di una possibile convocazione in Nazionale, sebbene non per questa tornata. A 28 anni da compiere, Mandragora ha raggiunto una maturità calcistica che potrebbe attirare l’attenzione di Spalletti.