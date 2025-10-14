Ritorni: "In Premier ormai parlano delle 'rimesse alla Kayode'. E occhio al giovane viola Paris"

vedi letture

Andrea Ritorni, chief scouting per la VigoGlobalSport Service del procuratore Claudio Vigorelli, a Tuttomercatoweb ha parlato dei suoi assistiti tra cui Mike Kayode passato dalla Fiorentina al Brentford: "Sta andando alla grande e sta avendo un exploit fuori dal normale. Ora sta trovando la miglior condizione fisica, si sta 'ripulendo' dal punto di vista del contrcontrollo di palla. Arrivato a gennaio, ha fatto 12 presenze con Thomas Frank, un grande allenatore. Anche con Keith Andrews ha subito avuto grande spazio facendo 7 partite su 7 da titolare. C'è poi questa cosa simpatica che è nata intorno a lui...".

Ovvero?

"In Inghilterra si parla della rimessa laterale 'alla Kayode'. Si fanno degli schemi per arrivare al tiro in porta direttamente dagli sviluppi della rimessa laterale".

Anche Haaland ha parlato delle sue rimesse...

"Sì, d'altronde fu una delle prime cose che mi stupì di lui: sembra di avere un calcio d'angolo a favore. Lui è stato il primo a farne in questo modo. Il percorso che sta facendo è quello che avevamo immaginato".

Tra gli assistiti ha il giovane viola Paolo Paris arrivato dal Brescia:

"Classe 2010, fa il terzino, il braccetto e il quinto. In fase di spinta sa far male, lo scorso anno ha fatto 7 gol. Anche quest'anno ha fatto già diversi assist e gol. Un giocatore di grande, grande prospettiva"