La probabile formazione del Panathinaikos: Dragowski e altri dieci

Il Panathinaikos si prepara a vivere una notte speciale per una squadra che negli ultimi anni ha avuto molti meno successi di quanto non sia successo nella sua storia. Rui Vitoria lo sa ed è un allenatore con una grande esperienza, che non vuole farsi colpire da una squadra, la Fiorentina, che sulla carta ha i favori del pronostico.

Per questo c'è da attendersi un Panathinaikos attento nelle chiusure e nel non lasciare spazio in contropiede agli uomini di Palladino. Per farlo, il tecnico portoghese si affida ai talenti a sua disposizione che non sono pochi nonostante le assenze. In porta ci sarà il grande ex della sfida Bartlomiej Dragowski ma la formazione avrà anche altri giocatori che conoscono bene l'Italia come Djuricic, protagonista ieri in conferenza stampa, oppure Ounahi, talento passato dal Napoli. Sarà quest'ultimo assieme alle stelle Ioannidis e Tetè a guidare l'attacco biancoverde.

Questa la probabile formazione del Panathinailkos per affrontare la Fiorentina:

Panathinaikos (4-3-3): Dragowski, Vagiannidis, Ingason, Arao, Mladenovic, Cerin, Siopis, Ounahi, Djuricic, Ioannidis, Tetè. Allenatore: Rui Vitoria