Dagli inviati La Primavera affronta il Monza alle 12: ecco le formazioni ufficiali del match

vedi letture

Oggi alle 12:00 al Viola Park si giocherà Fiorentina-Monza, gara valevole per la 35° giornata del campionato Primavera 1. I ragazzi di Galloppa, reduci dalla sconfitta per 3-1 contro il Lecce, cercheranno di blindare il quarto posto e magari di insidiare la seconda posizione, al momento occupata da Inter e Sassuolo a 66 punti (i gigliati ne hanno 60), per qualificarsi direttamente alle semifinali scudetto in programma al Viola Park tra il 23 e il 30 maggio. Dall'altra parte il Monza si trova in zona play-out con 42 punti. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (3-4-3): Leonardelli; Kouadio, Baroncelli, Romani; Trapani, Harder, Keita, Scuderi; Puzzoli, Braschi, Rubino. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Tarantino, Ievoli, Deli, Elia, Bertolini, Mazzeo, Angiolini. Allenatore: Daniele Galloppa.

MONZA: Vailati, Bagnaschi, Postiglione, Domanico, Nene, Lupinetti, Berretta, Crasta, Ballabio N., De Bonis, Zanaboni. A disposizione: Ballabio A., Pedrazzini, Colombo, Martins, Longhi, Viti, Gaye, Capolupo, Miani, Scaramelli. Allenatore: Oscar Brevi