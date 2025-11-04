La prima pagina del Corriere dello Sport titola: "Farsa Park"

Il Corriere dello Sport - Stadio, nella sua edizione fiorentina, titola in prima pagina: "Farsa Park". Un commento duro rispetto a quanto sta accadendo proprio al Viola Park, sottolineando poi: l'allenatore non si dimette, la Fiorentina vuole esonerarlo ma Pioli non tratta, mentre Commisso spinge e D'Aversa è in pole. Nessun intesa per la buonuscita, conferma il Corriere, con Commisso che valuta anche Vanoli e Nesta. E nel frattempo ci sarebbe da preparare la sfida di Conference al Mainz.