Live Comincia una giornata decisiva per la Fiorentina: tutti gli aggiornamenti dal Viola Park

9.50 - Arriva Roberto Goretti. Il Dt - che potrebbe diventare il prossimo Ds dopo le dimissioni di Daniele Pradè - è entrato al Viola Park in una giornata che sarà decisiva anche per lui.

9.40 - Squadra pronta per la colazione dopo la notte passata al Viola Park. Stanno arrivando i dipendenti del club, ufficio stampa compreso. Previsto allenamento in tarda mattinata, da capire chi lo dirigerà: se ancora Stefano Pioli e il suo staff o ci sarà una soluzione interna coi preparatori del club.

Altra giornata campale per il destino della Fiorentina. Sono ore in cui prenderà forma la nuova Viola, in cui si dovrà risolvere la situazione di Stefano Pioli e trovare una soluzione anche per il Direttore Sportivo. Su FirenzeViola.it (e Radio FirenzeViola) tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il live qui con tutte le novità dal Viola Park.