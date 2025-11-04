Il Corriere dello Sport scrive: "Commisso ha deciso: Pioli sarà esonerato"
La Fiorentina - e Rocco Commisso - hanno deciso: Stefano Pioli sarà esonerato. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sul proprio sito web ha scritto: "Adesso è arrivato il via libera di Commisso: per Stefano Pioli sarà esonero. Termina dopo dieci giornate di Serie A e appena quattro punti conquistati la seconda avventura di Pioli alla guida della Fiorentina.
Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funzionadi Angelo Giorgetti
1 Serve un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Dagli inviatiPioli in panchina a Mainz? Lo stallo continua. E domani potrebbe essere protagonista in conferenza
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
