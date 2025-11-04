Il Corriere dello Sport scrive: "Commisso ha deciso: Pioli sarà esonerato"

La Fiorentina - e Rocco Commisso - hanno deciso: Stefano Pioli sarà esonerato. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sul proprio sito web ha scritto: "Adesso è arrivato il via libera di Commisso: per Stefano Pioli sarà esonero. Termina dopo dieci giornate di Serie A e appena quattro punti conquistati la seconda avventura di Pioli alla guida della Fiorentina.

