Il Corriere dello Sport scrive: "Commisso ha deciso: Pioli sarà esonerato"

Il Corriere dello Sport scrive: "Commisso ha deciso: Pioli sarà esonerato"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina - e Rocco Commisso - hanno deciso: Stefano Pioli sarà esonerato. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sul proprio sito web ha scritto: "Adesso è arrivato il via libera di Commisso: per Stefano Pioli sarà esonero. Termina dopo dieci giornate di Serie A e appena quattro punti conquistati la seconda avventura di Pioli alla guida della Fiorentina.
 